A résztvevők különösen nagy érdeklődéssel hallgatták Révész Máriusznak, a Miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkárának előadását, aki azzal kezdte, sokan mondják, hogy nehéz az élet, pedig igazából az emberek javarésze nehezebb a kívánatosnál. Túlsúlyosak, kövérek legtöbben, a magyarok átlagsúlya az európai unióban az egyik legmagasabb, s a világlistán is az első tízben vagyunk. Hozzátette, a WHO felmérése szerint egészségi állapotunkat 18 százalékban határozza meg az egészségügyi ellátó rendszer, viszont életmódunk több, mint kétsze ennyi, 37 százalékban felelős érte. Az egészségügyre sokat költünk, arra viszont, hogy milyen módon élünk, sokkal kevesebbet. Keveset mozgunk. Egy kutatás szerint a magyarok 59 százaléka soha nem mozog, további 19 százalék is csak nagyon ritkán. Egyébként a nem mozgók aránya a mi 59-ünkkel szemben Finnországban 8, Svédországban 12 százalék. Tehát van tere aktivitásunk növelésének, szükség van változtatásra.

Ebben munkálkodnak, stratégiák sorát dolgozták ki, hogy felkeltsék az emberekben a vágyat a mozgás iránt. Elindították a Millió lépés-t, ez egy telefonos applikáció, amelyben a megtett lépéseket fel lehet ajánlani a kiválasztott iskolának. A száz, legtöbb lépést kapott iskola 1-1 millió forintot kap. De sok más, mozgásra serkentő módon is dolgoznak, ezek között van a kerékpáros turizmus fejlesztése. Elindították a kerékpáros-barát hálózat kiépítését, csatlakozva ehhez a vízi vándortáborokét. Ezek megvalósításáért pedig össze kell fogni, erre hívta fel a konferencián résztvevő polgármesterek figyelmét is.