A múlt évi súlyos aszály után idén kegyesebb volt az időjárás a hazai halászati ágazathoz. A sok csapadék megfelelő feltételeket teremtett a sikeres termeléshez: az ágazat szereplői üzemvízszintig fel tudták tölteni a halastavakat, ennek köszönhetően megfelelő életfeltételeket tudtak biztosítani a halak számára. A takarmányárak csökkenése pozitívan hatott a termelés költségeinek mérséklésére. Ugyanakkor mivel az aratásig a legtöbb tógazdaság a múlt évben megvásárolt drága takarmányt használta fel, a takarmányárak csökkenése leginkább a jövő évben fog érvényesülni a hal árában.

Ennek ellenére jó hírrel szolgáltak a fogyasztóknak a haltermelők a NAK, a MA-HAL, valamint a MOHOSZ által szervezett közös sajtótájékoztatón: a karácsonyi hal ára a tavalyi árakhoz képest alacsonyabb szintre kerülhet az idén. Az élő ponty kilójáért 1790-2300 forintos árat kérhetnek majd el a kereskedők, az élő harcsa ára pedig 4000 forint körül fog mozogni. Az elmúlt évhez hasonlóan idén is széles kínálatból válogathatnak a vásárlók, az élő halak mellett feldolgozott formában is – patkó, filé, csont, belsőség – megtalálható lesz a magyar hal az árusoknál. Az alacsonyabb árak miatt várhatóan bátrabban választanak majd a kiváló minőségű, egészséges magyar halak közül a vásárlók.

A karácsonyi szezon december elején indul, ekkortól kezdik meg a tógazdaságok a halak értékesítését a lakosság felé. A szezon kedvence minden bizonnyal idén is a ponty lesz, ugyanakkor a többi fajból is széles kínálattal várják a fogyasztókat a tógazdaságok. Bár a hazai halfogyasztás évről évre emelkedik, a legnagyobb mennyiség így is a karácsonyi időszakra koncentrálódik. Az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) kimutatása szerint Magyarországon az egy főre jutó éves átlagos halfogyasztás 2021-ben 6,52 kg volt, ami lényegesen alacsonyabb az EU többi tagországáénál (2020-ban az EU-átlag kb. 23,3 kg volt). Bőven van tehát tere a fogyasztás növelésének hazánkban.

Magyarország szerencsés helyzetben van, ideális földrajzi elhelyezkedése révén biztosítani tudja a fogyasztók részére a kitűnő minőségű édesvízi halakat. Sőt, mivel a haltermelők a hazai keresletet meghaladó mennyiségű halat állítanak elő, az exportigényeket is ki tudják elégíteni. A külpiacokon nagy kereslet mutatkozik a pontyra és a ragadozókra (süllő, harcsa) is. A legtöbb halat a szomszédos országokba szállítják, de Csehország és Lengyelország irányából is van igény a magyar halra.

fotó: NAK / Lévai Zsolt

Mindemellett a tógazdaságok aktív szerepet töltenek be a természetes vizek halutánpótlásában is. Rendkívül megerősödött a hazai horgászpiac az elmúlt években. Hazánkban összesen 157 443 hektár horgászati célú kezelésben lévő vízterület van, amelyből a MOHOSZ szervezeti rendszerébe 134 831 hektár tartozik. Az elmúlt évekhez képest 2023-ban a MOHOSZ több támogatási programot indított, jelentős összegekkel hozzájárulva a horgászati célú vízterületek haltelepítési költségeihez, mely támogatási programok az igényeknek megfelelően jelentősen átalakítják horgászvizeink telepítési szerkezetét.

A MOHOSZ rendszerébe tartozó szervezetek által telepített halmennyiség 2022. évben összesen 4 149 tonna, a horgászok által kifogott halmennyiség 4 478,3 tonna (ebből ponty 2 980,1 tonna) volt. A fenntarthatóság miatt fontos a folyamatos telepítés, hiszen hazánkban több mint 800 000 regisztrált horgász van. Mivel a hal egészséges étel, fontos kiemelni, hogy a horgászok által kifogott és elfogyasztott hal jelentős mértékben hozzájárul az egészséges étrendhez, illetve a telepítési transzferen keresztül folyamatosan erősíti a haltermelés lehetőségeit is.