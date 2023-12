Téli hangulatot varázsolt a megyeszékhely fölé. A hűvös idő még inkább elriasztotta a vevőket, csak a nagyon elszántak mentek vásárolni, noha nagy hideg azért nem volt. Aki viszont kiment a piacra, mindent be tudott szerezni amire csak szüksége volt.

A lecsónak való paprika – szép, egészséges volt – még mindig akciósan kínálták, kilóját 580 forintért. A sárgarépát 450, a petrezselymet 800 forintért. A kápia paprika kilója 700 forint volt.

Szépen pucolt dióbelet is árultak, kilóját 3500 forintért. A füstöltárusok is kipakoltak, választékuk is volt bőven, hiszen aki nem vág disznót, az itt a házi ízekhez hozzájuthat véreshurka, füstölt kolbász, házi sonka, töpörtyű és szalonna formájában. A házi sonka kilóját 3500 forintért kínálták.

Méhészekből most kevesebben pakoltak ki a szokottnál, viszont 2500 forintért lehetett vásárolni egy üveg akácmézet. Sütőtökből, almából, körtéből és káposztafélékből volt még bőséges a kínálat.