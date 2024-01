Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója közölte, hogy már a 2023-as év vége előtt sikerült beállítani a rekordot, amely a Roszatom olyan partnercégeinek volt köszönhető, mint a cseppfolyósított földgáztermelésben- és szállításban érdekelt orosz Novatek, illetve a szénhidrogénpiac másik két fontos orosz szereplője, a Gazpromnyefty és Lukoil, illetve a norilszki Nornickel bányászati és femfeldolgozó óriásvállalat, amelyek meglátták a lehetőséget az északi hajózási útvonal használatában a nyugat-keleti irányú szállításaikhoz.

2023-ban a tranzit teherforgalom is jelentősen nőtt az útvonalon, több mint 2 millió 129 ezer tonna árut szállítottak, ami szintén történelmi csúcs. „A tranzit teherforgalom is jól jelzi az Északi-tengeri útvonal iránti érdeklődést, ezért a tengeri logisztikai üzletág szempontjából a tranzit növekedése a legfontosabb eredmény” – mondta Vlagyimir Panov, a Roszatom Északi-sarkvidék fejlesztéséért felelős különmegbízottja.

Említést érdemel a tavalyi eredmény kapcsán az is, hogy a külföldi hajózási társaságok érdeklődése is növekszik az északi-tengeri útvonal iránt. 2023-ban összesen 1218 áthaladási engedélyt adtak ki (összehasonlításképpen 2022-ben 1163-at) az északi-tengeri útvonal vizeinek használatára, köztük 115 külföldi hajózási társaság kapott áthajózási engedélyt. (2022-ben ezek száma 55 volt). Összesen 80 járat haladt át az északi-tengeri útvonalon (2022-ben még csak 47). Ezenkívül három rendszeres orosz belföldi járat is használta az északi-tengeri útvonalat Oroszország északnyugati része és a távol-keleti régiók között biztosítva a rendszeres teherszállítási összeköttetést. 2023-ban a Roszatomhoz tartozó GlavSzevmorputy, az Északi tengeri hajózási útvonal műveleti igazgatósága biztosította a konténerszállító hajók számára a kíséretet az Oroszország és Kína között bonyolított szállítmányozás során.