Bajban vannak a termelők és az állattartók is. A leginkább azért vannak bajban a gazdálkodók, mert elfogyott a forgótőkéjük.

Tervezhetetlen az idei szezon, bajban a gazdálkodók Tolna vármegyében is, mert elfogyott a forgótőkéjük.

Bajban a gazdálkodók

Krieser János, aki a Paks környéki Pusztabír Kft. vezetője, egyben a vármegyei gabonaválasztmány tagja is elmondta, a helyzetüket úgy kell érteni, hogy befektettek tavaly két egységet és ezért egyet sem kaptak vissza. Jelenleg csupán arra van pénzük, hogy a felvett hiteleiket törlesszék és fizetni tudják a munkabért, azok járulékait, az eszközeik kötelező vizsgáztatását, a víz, az áram, a gáz számlákat, a kárenyhítési és hulladékgazdálkodási különadókat. Hogy ezeket fizetni tudják, a betakarítás után mindjárt el kellett adniuk a terményeiket.

Buknak a búzán, kukoricán

- Nem tudunk előre vásárolni növényvédő szereket, műtrágyát. A búzán hektáronként 300 ezer forintot, a repcén 400 ezret, a kukoricán 200 ezret buktunk, annak ellenére, hogy tavaly jó termés volt. - mondta Krieser János. Vannak ugyan nagyobb termeltető cégek, melyek előfinanszírozással próbálnak segíteni, de ebben az esetben nagyobb kamattal kell számolni. - tette hozzá. A megoldás az lenne, ha hosszú távú - öt évnél hosszabb időre - adna olcsó kamatozású hitelt az állam. Sajnos a beruházási hitelek nem jelentenek megoldást, mert ahhoz önerő kellene.

Nincs pénz a vegyszerekre

A szőlőtermelők helyzete sem sokkal jobb. Most folyik a metszés - van ahol már kötözik le a vesszőket - ami napi szinten jelentős kiadást jelent. Több termelő is elmondta, most kellene a permetezésekre szánt vegyszereket megvásárolni, mert így jelentősen olcsóbb lenne, mintha majd a tíz tervezett permetezés idején, részletekben venné meg.

Ráadásul nagyon sok szőlőtermelők a borvidéken még nem kapta meg az agrár-környezetgazdálkodási támogatást, mert ellenőrzést rendeltek el náluk. És amíg az le nem zárul, addig nem utalnak pénzt.

Tervezhetetlen a szezon

Több növénytermesztő is megerősítette, a mostani időszak tervezhetetlen, különösen akkor, ha a gazdálkodók nem érnek el egy hektáronkénti 600 ezres árbevételt, amivel még épp csak pozitív nullában lennének. Ennek azonban semmi reménye jelenleg.

Nehéz lesz az idei év

A mostani felvásárlási árak - a búza tonnájáért 55 ezer forint adnak, a felét, mint egy évvel ezelőtt - és költségek mellett Magyarországon nem igazán lehet nyereségesen szántóföldi növényeket termeszteni. Ha a gazdálkodó hektáronként 6 tonna búzával és 7 tonnás kukoricával számol, még úgy is bőven 500 ezer forint alatt van az árbevétele. Ugyan el lehet hagyni a műtrágyát, de az megint a terméseredmények csökkenésével járna.

Az általunk kérdezett gazdálkodók megerősítették, várhatóan sokkal nehezebb lesz ez a mostani év, mint akár a tavalyi, akár az aszályos 2022-es volt.