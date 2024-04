Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően idén is nagy fejtörést okoz a gazdáknak, hogy mennyi kukoricát vessenek és mennyi napraforgót. Még úgy tíz évvel ezelőtt a kukorica vetésterülete közel volt a száz hektárhoz vármegyénkben, de az egyre szárazabb tavasz miatt sokan nem vállalták a kockázatot, hogy a növény elfogadható termésmennyiséget tudna produkálni, így csökkentették a vetésterületet. Napraforgóból 45 ezer hektárnyi a szokott mennyiség, repcéből tízezer, kukoricából 50 ezer hektár körül lesz az idén.

Aszály van, porzik a föld. Fotó: MW

Nagyon nagy az aszály

– Az elmúlt negyven évben ötször volt olyan esztendő, amikor az április is nagyon száraz volt – mondta dr. Vörös Géza, szekszárdi agrármérnök. Idén novemberben és december elején szerencsére még esett annyi eső – hó sajnos alig volt a vármegyében –, ami valamivel meghaladta az átlagot, viszont a január, a február és a március csapadékszegénynek bizonyult.

Kukorica helyett mást is lehet vetni

– Eddig az idén 45 milliméternyi eső hullott mifelénk, mondta Krieser János, aki a Paks környéki Pusztabír Kft. vezetője, egyben a vármegyei gabonaválasztmány tagja is. – Még nincs nagy baj, hiszen a talajban akad nedvesség, és ha jól kezelték a földeket, akkor ez egy ideig meg is marad. Viszont érdemes átgondolni, hogy kukoricát vagy helyette más növényt vessünk-e – mondta a szakember.

A szemes cirok egyre népszerűbb

– Ha nem lesz csapadék, akkor nem érdemes kukoricát vetni, emiatt nem is vettük meg előre a vetőmagot. Ki tudja, hátha találunk más növényt is, ami megfelel az igényeinknek. Tavaly szemes cirokkal kísérleteztünk hatodik növényként néhány hektáron. Többet termett mint a kukorica, kevesebb költséggel, el tudtuk adni, csupán tonnánként kétezer forinttal kaptunk kevesebbet, mint a kukoricáért. Idén száz hektáron terveztük ezt a növényt, de lehet, hogy a kukorica helyére is teszünk belőle – jelezte Krieser János.

Május elején is lehet vetni

A szemes cirok és a napraforgó vetését április elején, míg a kukoricáét május 5-e utánra tervezik. A vetőmagot nem vették meg, hátha még olcsóbb lesz az ára. A gazdáknak nincs megtakarításuk, örülnek, ha túlélik az idei évet.