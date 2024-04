Balázs István bátaszéki borász, a borverseny főszervezője elmondta, a legtöbb minta idén is vörösborból érkezett, szám szerint 59, fehér fajtákból 32-t, rozéból 16-ot küldtek a versenyre a termelők. A három borbíráló bizottságban összesen 12 kiváló szakember döntött a borok minősítéséről.

Balázs István elmondta, szekszárdi borászok is neveztek, például a Bodri pincészettől, de még Balatonlelléről is érkezett borminta a versenyre. A vármegye egyik legnagyobb szőlőterülettel rendelkező hegyközsége a bátaszéki, olyan ismert pincészetek tartoznak ide, mint a Szeleshát Borászat és Lajvér Pincészet, a bajai Naphegy Pincészet, az alsónyéki Garai Pincészet, a bátaszéki Mauthner és Werner Pincészet, valamint a bátai Mikóczi Pincészet és a bonyhádi székhelyű Danubiába Kft. A felsoroltak mellett több kistermelő is kiváló borokat készít ezeken az ültetvényeken.

Fotó: Denes Martonfai

Balázs István hozzá tette, a borbírálók szerint összességében nagyon jó minőségű borokat kóstolhattak, jól kezelt, illatukban, zamatukban fajtájuknak megfelelőek voltak a nedűk. A szokottnál is fontosabb volt tavaly a szüret idejének jó megválasztása.

Három bizottságban minősítették a borokat, 14 borbíráló segítségével. Céljuk, hogy egyre több fiatalt vonjanak be a borbírálók munkájába. Idén Mirk Fannis és Szászi-Mauthner Luca volt a két újonc. A három bizottság elnöke Schmidt Győző, Jilling Ferenc és Gelencsér Sándor volt.

Az eredményhirdetésre este 6 órakor került sor, melyet vacsorával jutalmaztak meg a szervezők.

Fotó: Denes Martonfai

Idén is megszavazták a Bátaszék Város Borát három – fehér, vörös és rozé – kategóriában is, melyek az abszolút legmagasabb pontokat érték el a versenyen.

Balázs István az eredményekkel kapcsolatban elmondta, a nevezett borok közül 34 lett aranyérmes, 36 ezüst és 22 érdemelt bronz minősítést. Tizenöt bor nem kapott helyezést. A „Bátaszék Város Bora” címet fehérbor kategóriában a Werner pincészet 2023-as évjáratú chardonnay-je, rozé kategóriában a Garai pincészet 2023-as évjáratú Flamingó küvéje, vörösbor kategóriában pedig a Mikóczi pincészet 2019-es évjáratú merlot bora kapta.