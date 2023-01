A téli sport szerelmeseinek ezért egyelőre távolabbra kell utazniuk, ha hódolni szeretnének szenvedélyüknek. Az országban több sítelep van, ebből jelenleg Bánkút és Mátraszentistván üzemel. Előbbiben 35, utóbbiban 15-25 centis a hó. Mindkét helyen különböző nehézségű pályák vannak, így megtalálhatja a magának megfelelőt az is, aki csak most barátkozik a sporttal, és az is, aki már évek óta űzi. A környező országokban már jobb a helyzet, akár Ausztria, Szlovénia vagy Szlovákia felé vesszük is az irányt, mindenhol bőven akadnak megfelelő sítelepek.

A magyarok körében kedvelt úti célok még síelés szempontjából az olasz- és francia pályák is. A bőséges választék miatt érdemes több időt szánni az ideális helyszín kiválasztására. Külföldön vannak olyan pályák, amelyek valóban csak profiknak ajánlottak, más helyek viszont kimondottan a családokat várják könnyebb pályákkal és szánkózási lehetőséggel, amit még a legkisebbek is élvezni fognak.