A jövő héten változatos időjárásra készülhetünk. A köpönyeg.hu előrejelzése szerint héftőn főleg az északi, északnyugati tájakon növekszik meg a gomolyfelhőzet, itt zápor, zivatar is kialakulhat. Máshol marad a napos idő, 25-30 fok várható. Keddtől viszont már a napsütés mellett már gyakrabban növekszik meg a gomolyfelhőzet, és kedden és szerdán is több helyen is előfordulhat zápor, zivatar. Azért még marad a meleg nyári idő: délutánonként 25-32 fok ígérkezik.