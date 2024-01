Pár fokot ugyan hűlt az idő – főleg éjszakára –, de napközben a plusz 10-12 fok körüli meleg a kórokozók, kártevők ritkulását nem oldja meg. Egyelőre hóra nem lehet számítani az előrejelzés szerint. Idén sem volt fehér a karácsony, nemcsak a hó hiányzik, de még a dér sem igen színezte be a határt.

Egymást érték az árhullámok

Az elmúlt napokban a hőmérséklet inkább a kora tavaszt idézte. Az utóbbi tíz nap során legalább 10 Celsius-fokkal volt enyhébb idő az átlagosnál. Ilyen tartósan az ennyire enyhe idő rendkívül ritka. Az elmúlt hetekben egymást érték a mediterrán ciklonok, jelentős mennyiségű csapadékot hozva.

A hazai folyókon árhullámok vonulnak le, a talaj felszínközeli rétege országszerte vizes, sáros, sőt sok helyen a vármegyében már belvízfoltok is kialakultak.

Sár is van, belvíz is van a földeken

Takács Attila bátaszéki gazdálkodónak a Sárközben több hektárnyi szántóföldje is van. Mint mondta, Alsónyéken, Bátán, Sárpilisen is vannak területei, ahol repcét és búzát vetett még ősszel. Egyelőre inkább csak sárosak a földek, de még belvízről nem lehet beszélni. A pockok nagyobb kárt okoznak, hiába védekeznek ellenük. Hiányzik egy tartósabb fagy, az jót tenne a kórokozók, kártevők ritkításának is.

Kocsis János, fiatal bátai gazdálkodónak a furkópusztai határban van egy területe, melynek húsz százalékát öntötte el a belvíz. Évek óta nem volt erre példa.

– Kiöntött a Sárvíz folyó és a Balaton vízének a leengedése is további gondot okozhat. Megtelik a Szekszárd-Bátai főcsatorna. Mi vagyunk a lavór alján, úgy tűnik egy darabig tartósan magas lesz a vízszint, így nem tudunk mit csinálni a belvízzel – mondta Kocsis János.

Fotó: Makovics Kornél

Nagy gond az is, hogy több gazdálkodó elszántotta az árkokat, melyek gyakorlatilag így megszűntek létezni. Így a belvíz nem tud hová lehúzódni, és sajnos a töltések karbantartására sem fordítottak sok gondot az elmúlt években, tette hozzá a fiatal gazdálkodó. Terveik szerint a most részben víz alatt lévő területekre majd tavasszal kukoricát szeretnének vetni.

Fagyra, hótakaróra nincs kilátás

December végén, január elején az ideális időjárás a fagypont körüli hőmérséklet lenne napközben is, ami a növényeknél elősegíti a mélynyugalmi állapotot, mondta dr. Vörös Géza szekszárdi agrármérnök.

A következő napokban mérséklődik ugyan a hőmérséklet, de az előrejelzések szerint január végéig napközben is marad a plusz 3-4 fok. Összefüggő, megmaradó hóréteg kialakulására egyelőre nincs esély.