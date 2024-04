Csütörtök reggel a Dunántúlon még borongós lesz az idő, majd mindenhol csökken a felhőzet, és többórás napsütés várható. Nem lesz eső. Csak néha élénkül meg az északnyugati szél. 19 és 24 fok között alakul a hőmérséklet.

Pénteken sok napsütésre számíthatunk, csak kevés fátyolfelhő lesz az égen. Kizárt a csapadék. Az északnyugati szél megélénkülhet. 23-26 fok köré erősödik a nappali felmelegedés.

Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.

Forrás: köpönyeg.hu