A szekszárdi rendőrök kedden 13 óra 50 perckor igazoltattak egy motorost a Keselyűsi úton. A 46 éves helyi férfi elmondta, csak próbakörön van a motorral, és vezetői engedéllyel nem rendelkezik, KRESZ vizsgát sohasem tett. Az egyenruhások előállították a szabályszegőt a kapitányságra, ellene szabálysértési eljárás indult.



Kollégáink március 15-én Attalán, a Petőfi utcában ellenőriztek egy autót. A kocsi 20 éves tolnai sofőrje elmondta, jogosítványa nincs, soha nem is volt. A vele együtt utazó anyósa kérte meg út közben, hogy vegye át tőle a vezetést, mert rosszul érzi magát. Az autóban két gyerek is utazott. Előállítást követően a felnőtteket kihallgatták szabálysértés elkövetése miatt, a sofőrt pedig őrizetbe is vették ügyének tárgyalásáig.