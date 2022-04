A 20 fős gyereksereg megismerkedett a rendőrség munkájával, épületével, megnézték az előállító helyiséget és a bűnügyi technikusok eszközeit - közölte a TMRFK. A felszerelésekkel is megismerkedtek. A lövedékálló mellényt és a testpáncélt fel is próbálhatták. A bilincset és a gumibotot is megszemlélhették. Beülhettek a járőrautóba, és ízelítőt kaptak még a hang- és fényjelzésekből is.

Forrás: police.hu

Az előadás végén pedig mindenki megkapta ajándékba a saját ujjlenyomatát.