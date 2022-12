Amint arról már beszámoltunk, hárman vesztették életüket pénteken két balesetben. Pénteken délután Bátaszéken is történt egy könnyű sérüléses baleset.

Vasárnap délután a 65-ös főúton Kéty térségében oldalára borult egy autó.

Vasárnap a késő esti órákban újabb súlyos sérüléssel járó baleset történt az M6-os autópálya Pécs felé vezető oldalán Paks térségében. Egy szerb férfi közlekedett az autópályán, amikor a 101-es kilométerszelvény térségében elaludt, emiatt letért az útról, és az úttest melletti vízelvezető árokba borult. A balesetben a sofőr könnyebben, míg utasa súlyosan megsérült.

A hétvégén további nyolc anyai káros baleset is történt.

A rendőrök továbbra is kérik a közlekedés valamennyi résztvevőjét, hogy az utakon figyeljenek egymásra, legyen körültekintőek és egymással toleránsak. A közlekedési szabályokat tartsák be! Ha fáradtnak érzik magukat, pár percre álljanak meg, mozogjanak, és ezt követően induljanak tovább! A biztonsági övet mindig kapcsolják be, hiszen életet menthet!