A Tolna Megyei Főügyészség tájékoztatása alapján jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette és más bűncselekmények miatt emeltek vádat egy tamási házaspár mindkét tagja és egy budapesti férfi ellen.

A vádirati tényállás szerint a 66 éves tamási lakos férfi 2018 márciusa és 2021 novembere közötti időszakban rendszeresen szerzett be kábítószert a 39 éves budapesti férfitől. A megvásárolt, többféle kábítószert ezután Tamásiban és környékén élő fiataloknak értékesítette, köztük egy kiskorú személynek is. A kábítószer beszerzésében, illetve a fogyasztók kiszolgálásában az idősebb férfi 58 éves felesége is részt vett.

Ezen túlmenően mindhárman rendszeresen fogyasztottak is kábítószert. A házaspár férfi tagja legutóbb tavaly november végén szállított kábítószert gépkocsijával Budapestről Tamásiba, amikor a nyomozók elfogták. A vádirat szerint a kábítószer hatása alatt álló férfi bódult állapotban vezette járművét.

A főügyészség a házaspár férfi tagját jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettével, tizennyolcadik életévét be nem töltött személynek kábítószer átadásával elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettével, valamint bódult állapotban elkövetett járművezetés vétségével, a budapesti férfit ugyancsak minősített kábítószer-kereskedelem bűntettével, a nőt pedig kábítószer kereskedelem-bűntettének alapesetével vádolja. A legsúlyosabb bűncselekmény, a jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette öt évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő.

Az ügyészség mindhárom vádlottal szemben fegyházban végrehajtandó szabadságvesztés, pénzbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabását szorgalmazza a Szekszárdi Törvényszéknél azzal, hogy a törvényszék rendeljen el velük szemben vagyonelkobzást is, valamint az idősebb férfit tiltsa el a közúti járművezetéstől.