Komlósiné Kiss Anett, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője elmondta, hogy a Szekszárdi Rendőrkapitányság baleseti helyszínelői a napokban fokozott ellenőrzés során állítottak meg egy segédmotoros kerékpárt a 6-os számú főúton, mert észlelték, hogy annak sofőrje a behajtani tilos jelzőtábla jelzése ellenére hajtott fel a főútra.

A 20 éves férfi elismerte, hogy a tiltás ellenére közlekedett a főúton, ezért 30 ezer forintos közigazgatási bírságot kapott. A rendőrök a sofőr és az általa vezetett jármű adatait is ellenőrizték, amikor körözési nyilvántartó rendszertől azt a visszajelzést kapták, hogy a motort 2018 óta körözik. Ráadásul azt nem is Magyarországon lopták el, hanem Ausztriában. A fiatal az intézkedő rendőrökkel együtt meglepődött a jelzésen, hiszen elmondása szerint még 2018-ban tett szert a kétkerekűre, mely azóta is ő tulajdonában.

A rendőrök lefoglalták a motort, s amíg a jogi eljárások be nem fejeződnek, a kétkerekű a rendőrség őrzésében marad.