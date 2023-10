50 ÉVE a bonyhádi szatír bírósági tárgyalásáról közölt hírt a Tolna Megyei Népújság 1973. október 31-i száma. „H. A. 35 éves bonyhádi segédmunkás előbb megerőszakolt egy 12 éves kislányt, majd a későbbiekben állandósult nemi kapcsolatot tartott fenn vele. A Bonyhádi Járásbíróság H. A.-t háromévi börtönre és a közügyektől háromévi eltiltásra ítélte, továbbá kötelezte, hogy kényszer alkoholelvonó kezelésnek vesse alá magát Az ítélet ellen a vádhatóság képviselője súlyosításért jelentett be fellebbezési óvást, az elítélt enyhítésért fellebbezett. A Szekszárdi Megyei Bíróság büntető fellebbviteli tanácsa súlyosbította a szabadságvesztés-büntetést, és annak mértékét háromévi és hathónapi szigorított börtönben állapította meg. A megyei bíróság a járásbíróság által megállapított súlyosító körülményeken kívül azt is H. A. terhére rótta, hogy a megengedhetetlen viszony következtében a gyereklány állami gondozásra szorult, nehezen nevelhetővé vált.”

50 ÉVE vármegyénkben tűzhalált okozott a cigarettázás. „G. J. 65 éves tamási lakos a kocsolai Vörös Csillag Tsz kétfogatú kocsiján szállított szénát” – közölte a Tolna Megyei Népújság 1973. október 30-i száma. „Megfeledkezve arról a tűzrendészeti előírásról, hogy gyúlékony rakomány közelében tilos a dohányzás, rágyújtott. A széna tüzet fogott, meggyulladt a koros gazda ruhája is. G. leugrott ugyan a kocsiról, de égő ruházatát nem sikerült eloltania. Sérülései következtében a helyszínen életét vesztette.”

50 ÉVE vármegyénkben vendégeskedett a Finn Szakszervezeti Ökölvívó Válogatott. Északi rokonaink csapatát a Szekszárdi Dózsa boksz szakosztálya fogadta egy mérkőzés erejéig. Az összecsapás – olvasható a Tolna Megyei Népújság 1973. október 31-i számában – 8:8 arányú döntetlennel végződött. A szekszárdiak közül Kánya József, Dörnyei Lajos, Szabó János és Berecz János ért el győzelmeket. Kánya József az Európa-bajnokságon is jól szerepelt Juoni Jarvinent késztette a meccs feladására.