Több bejelentés is érkezett november 3-án a kora délutáni órákban a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányságra, hogy a 65-ös főúton Iregszemcse és Tamási között több tíz kilométer hosszan olajfolyás van az úttesten, mely emiatt nagyon csúszóssá vált. A bejelentéseket követően rövid időn belül több autó is lecsúszott az úttestről – tájékoztatott szerdán a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Schellenberger Patrik, a Dombóvári Rendőrkapitányság balesethelyszínelője már szolgálaton kívül tartott hazafelé egy tanfolyamról, amikor kocsijával ő is megcsúszott egy emelkedős, kanyargós útszakaszon. A kapitányság munkatársa azonnal kiugrott a járműből, és szakszerű mozdulatokkal hívta fel az arra járók figyelmét a balesetveszélyes helyzetre. Közben segítséget nyújtott a bajba jutott autósoknak is. Mindemellett azonnal hívta a szolgálatban levő munkatársait, hogy segítsenek a helyzet megoldásában, és értesítsék a közút kezelőjét is. Rövid időn belül megérkeztek a járőrök és átvették Patriktól a forgalom irányítását.

Állampolgári segítséggel sikerült megtalálni azt a kamiont is, melyből – feltehetően műszaki hiba miatt – az üzemanyag hosszú kilométereken keresztül szivárgott. Az eset kapcsán a tamási rendőrök büntetőeljárást indítottak.