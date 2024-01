Többségében a fűtési szezonnal összefüggésbe hozható esetekhez, illetve közlekedési balesetekhez riasztották az elmúlt hétvégén vármegyénk tűzoltóit. A jelentősebb káresetek közé tartozik, hogy pénteken este egy kajdacsi családi ház egyik húsz négyzetméteres szobájában berendezési tárgyak égtek. A tűzesethez a paksi, a szekszárdi és a sárbogárdi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik egy vízsugár és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat – mondta el Köves Péter, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

Kéményseprőre is szükség lesz

Egy iregszemcsei lakóházban kéményében lerakódott korom égett vasárnap este. A kéménytűzhöz a tamási önkormányzati tűzoltók vonultak, akik az izzó égéstermék eltávolítását követően megtisztították a kéményt, valamint hőkamera segítségével átvizsgálták annak környezetét, és értesítették a kéményseprőket. Az ingatlan fűtését más módon is biztosítani lehet.

Szintén a fűtéssel függ össze, hogy vasárnap reggel egy dombóvári családi házban két szén-monoxid-érzékelő is idejében jelzett. A lakásban egy gázbojler és egy vegyestüzelésű kazán is üzemelt. A helyszínre a dombóvári hivatásos tűzoltókat riasztották, akik veszélyes határérték alatti koncentrációt mértek. Ezt követően átszellőztették az épületet, továbbá értesítették a kéményseprőket. Az családi házat más módon is lehet fűteni, így a lakóknak nem kellett elhagyniuk az otthonukat.

Forrás: Dombóvári és Szekszárdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság, Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltóság

Balesetekhez is vonultak

Kismányok közelében árokba csúszott, majd felborult egy személyautó pénteken reggel. A baleset helyszínére a bonyhádi hivatásos és önkéntes, továbbá a nagymányoki önkéntes tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították, majd a kerekeire állították a gépkocsit. Vasárnap megcsúszott, majd a fejtetőn állt meg egy személyautó Mórágyon. A sofőr önerejéből hagyta el az utasteret. A balesethez a bátaszéki önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a járművet.