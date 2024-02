A „Közlekedjünk együtt, vigyázzunk egymásra” (KEVE) kezdeményezés 2022. év végén országossá nőtte ki magát, amikor az OBB a Szegedi Tankerületi Központtal együttműködési megállapodást kötött. A programhoz ezidáig Tolna vármegyéből egyetlen iskola, a Bölcskei Kegyes József Általános Iskola csatlakozott.

A biztonságos közlekedésről tanulhattak a diákok (Fotó: police.hu)

Az oktatási módszer lényege, hogy a rendőrök és pedagógusok egymást kiegészítve interaktívan, egymásra épülő jelleggel oktatják az általános iskolás tanulókat. A felmenő rendszerű projekt célja a diákok korosztályát, életkori sajátosságait figyelembe véve a közlekedési és baleset-megelőzési ismeretek átadása. Az alsó tagozatos gyerekek játékos formában ismerkednek meg a gyalogos közlekedés alapszabályaival. Megtanulják a legfontosabb közlekedési táblák jelentését, a közlekedési lámpák jelzéseit, a tömegközlekedési eszközök helyes használatát. A magasabb osztályokban a gyerekek elsajátítják az önálló és biztonságos közlekedés ismereteit. Megismerkednek az összes gyalogosokra vonatkozó közúti jelzéssel, jelzőtáblával és útburkolati jellel is.

Nagyon tetszett a fiataloknak a rendőrség robotja (Fotó: police.hu)

A 2023/2024-as tanévben Tolnában is folytatódik KEVE program. Ennek részeként Bölcskén immár az első és a második évfolyamos diákoknak tartott közlekedésrendészeti oktatást Bíró Ilona Mária r. főtörzsőrmester a Paksi Rendőrkapitányság baleset-megelőzési előadója. A két osztályban közel 50 gyermek vett részt az interaktív órán, melynek témája „a rendőr karjelzései” voltak. A szemléltetéshez egy speciális eszközt is alkalmaztak, aki a jelzéseket egy, nagy sikert aratott programozható robot segítségével mutatta be a kisdiákoknak, akik nagy örömmel fogadták az új kezdeményezést.