Többen vezetésre alkalmatlan állapotban ültek volán mögé az ünnepi hosszú hétvégén. A rendőrök megyeszerte tartottak ellenőrzéseket. Debreceniné Farkas Edit, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense elmondta, hogy a bűncselekményi értékhatárt fújó járművezetők közül hárman produkáltak 1 milligramm/liter fölötti értéket, a legmagasabbat – 1,53-at – egy szekszárdi nőnél mérték az intézkedők.

Fotó: Police.hu

Olyan is akadt, aki ittasan okozott balesetet. Nagyszokolyban egy autós a tolatási manőver során nekiment három kocsinak nekiment, majd az árokban, egy oszlopnak ütközve állt meg. A sofőr nemcsak ittas volt, korábban a vezetéstől is eltiltották, így két büntetőeljárás is indult ellene. Szekszárdon egy segédmotorkerékpárral közlekedő férfiról derült ki, hogy nem rendelkezik vezetői engedéllyel, KRESZ vizsgát soha nem tett. Egy autós ellenőrzése során megállapították, hogy a 18 előéleti büntetőpontja miatt áll eltiltás alatt. Nagymányokon egy autós akadt fenn az ellenőrzésen, aki eltiltás hatálya alatt, vezetői engedély hiányában vett rész a közlekedésben. Az ittas baleseten kívül további öt anyagi káros közlekedési esemény történt. Két vadelütés, egy elsőbbségadási kötelezettség elmulasztása, egy kikerülési és egy jobbra tartási kötelezettség elmulasztása miatt sérült két-két autó.

Fotó: Police.hu

Debreceniné Farkas Edit azt hangsúlyozta, hogy aki alkoholos ital fogyasztása után ül a volán mögé, hatalmas kockázatnak teszi ki mind saját magát, mind a többi közlekedőt. Mindenkinek tudnia kell, hogy Magyarországon e tekintetben zérótolerancia van. Annak, aki szeszes ital fogyasztását követően a volán mögé ül, számolnia kell azzal, hogy már kisebb mértékű alkoholos befolyásoltság esetén is magas összegű bírságot kell fizetnie, és közlekedési büntetőpontot is kap. Viszonylag kevés alkohol elfogyasztása kell ahhoz, hogy a sofőr vezetői engedélyét is bevonják, és a bíróság elítélje járművezetés ittas állapotban bűncselekmény elkövetése miatt.