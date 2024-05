A közel másfél perces, telefonnal rögzített videón az látszik, hogy egy fiú hatalmas erővel, ököllel többször is megüti egy társát az iskola egyik osztálytermében. A képsorokon több másik diák is jól látható, akik semmit nem tesznek a brutális események észlelésekor. A kegyetlenséget videóra vették.

Videóra vették, mégsem segítettek

A bántalmazó láthatóan szándékosan alázza meg a halálra rémült fiút: a kamerát észlelve még az áldozat fejét is az asztalra szorítja, és ismét ütni kezdi. Majd még egy gyerek odalép, és ő is ütni kezdi. Ezt követően még hárman csatlakoznak a támadókhoz, és ők is többször megütik az áldozatot.

A videón közben hallani, ahogy több diák azt kiabálja: „Üsd meg!“

A megvert áldozat eddigre már a fejét és a mellkasát is fájlalja, látszik, ahogy a kezeivel a testrészeihez ér. A megdöbbentő bántalmazást egyik diák sem próbálta félbeszakítani.

Nyomoz a rendőrség

Az ügy miatt megkerestük a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is. Ők azt közölték, a kegyetlen verekedés valóban a nagykónyi általános iskolában történt, még csütörtökön. A hatóság egyelőre garázdaság miatt indított eljárást. A kihallgatások cikkünk elkészültekor is folyamatban voltak.

Portálunknak sikerült beszélnie több szemtanúval is, akik jelen voltak az incidenskor. Ők azt mondták, a megvert fiú 13 éves, a támadói között pedig vele egykorúak és idősebbek – 14-15 évesek – is voltak.

A brutális videó itt tekinthető meg: