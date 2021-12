Az iskolaalapító zenetanár, akinek tiszteletére most advent első vasárnapján tartottak emlékkoncertet, 1955-ben jött Szekszárdra, miután a Népművelési Minisztériumban aláírták a zeneiskola alapítólevelét. A zeneiskolát még abban az évben, december 5-én, a Hunyadi utcai hajdani kultúrházban felavatták, s attól kezdve Szekszárdon, majd a megyében is felpezsdült a zenei élet. Korábban is voltak ennek a művészetnek lelkes hívei, Tucsni László, Kaszás Endre, de a zeneiskola indulása az igazi zenei élet kezdete volt. Ezt követően Bátaszéken, Bonyhádon, Dombóváron, Pakson, Tamásiban és Tolnán is lettek zeneiskolák.