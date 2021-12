A programot szervező Angyal-Hívó Egyesület elnöke kifejtette, a Mikulás mítoszában is van valami angyali, ezért esett a választásuk a december eleji dátumra. Hozzátette, már javában zajlanak a Dózsa György utca 14.-ben, szabadtéren zajló esemény előkészületei, amelyen majd helyi és környékbeli vásárosok varázsolnak adventi hangulatot, emellett színes és zenés gyermekprogramok, továbbá a Neonverebek együttes gondoskodik a résztvevők szórakoztatásáról. Ezer-Ferenc Veronika hangsúlyozta, a rendezvényen befolyt összeg, a felajánlások, a cipősdoboz-adományok öt település (Aparhant, Nagyvejke, Kisvejke, Závod, Lengyel) hátrányos helyzetű családjaihoz, gyermekeihez kerülnek majd. – A hosszú távú céljaink között szerepel, hogy Bonyhád életében is aktív szerepet vállaljunk, és a város rászoruló családjai részére is segítséget nyújthassunk. Ezért tartjuk fontosnak, hogy megismerjenek minket, bizalommal forduljanak hozzánk, ha szükségük van segítségre – emelte ki az egyesület elnöke, aki arról is örömmel számolt be, hogy már sok felajánló, támogató csatlakozott a kezdeményezésükhöz.