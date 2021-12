Az idősek jól vannak, oltott minden lakó

– A negyedik hullám a szociális otthonokban teljesen más, mint az eddigi hullámok voltak – írja dr. Kovács Klára. – Előzőleg be voltak zárva az intézmények, se ki, se be nem mehetett senki. Nehéz időszak volt. Most nincs látogatási tilalom, a háromszor oltott lakót meglátogathatja az a családtagja, aki háromszor oltott.

A látogatók nem mehetnek be a szobákba, távolságtartás mellett a bejáratban lévő asztalnál van a találka. A végső búcsúzás kivételt képez, mert akkor oltatlan családtag is bemehet a betegszobába. Intézményelhagyási tilalom sincs. A háromszor oltott lakók nosztalgiából kimentek a vásárba nézelődni.

A közeli kocsmában sütit is kapni, akinek keze és lába mozog, visz még az ágyhoz kötött szobatársának is. Közel normálisak a hétköznapok. Nálunk minden lakó oltott, a harmadik oltást a napokban adom be néhány újoncnak, aki az elmúlt hónapokban költözött hozzánk.