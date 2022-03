Az országos helyzetre pillantva azt láthatjuk, hogy a beoltottak száma 6 397 623 fő, közülük 6 176 191 fő a második, 3 822 108 fő a harmadik, 226 299 fő mára negyedik oltását is felvette. 1387 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 807 285 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 59 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 44 495 emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 636 781 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 126 009 főre csökkent. 2766 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 114-en vannak lélegeztetőgépen. A járvány ötödik hullámának leszálló ágában vagyunk, ezért kormány kivezette a járványügyi korlátozásokat és megszűnt a maszkviselési kötelezettség. Az oltás továbbra is folyamatosan elérhető, és márciusban is minden héten folytatódnak az oltási akciónapok a kórházi oltópontokon.