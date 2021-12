Ruip Gergő szekszárdi fényképész nyerte a fődíjat a Blick-punkt – Képek versenye! versenyén fotó kategóriában „Fény és árnyék” című képével. A képen a bonyhádi Kränzlein Néptánc Egyesület táncosait fotózta meg, ahogy megfogalmazása szerint a fiatalok és árnyékaik köszöntik egymást a reggeli napfényben. Egy másik műve is döntőbe jutott, ami a Blickpunkt 2021-es falinaptárába kerül be. A pályázatra beérkezett legjobb képekből később vándorkiállítást is szerveznek.