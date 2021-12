Grószné Hoós Katalin 1979-ben kezdte gondozónőként Pakson. A későbbi Paksi Bóbita Bölcsődében, kisgyermeknevelőként, majd vezető helyettesként dolgozott, munkáját mindig pontosság, lelkiismeretesség, magas szintű szakmaiság jellemezte – hangzott el az ünnepségen. A gyermekek szeretetét és bizalmát csendes, nyugodt, de határozott, őszinte viselkedésével, kedves természetével vívta ki. A szülők szeretetét mutatta, hogy a kistestvérek gondozását-nevelését is szívesen bízták „Kati nénire” – jellemezték. A bölcsődében a vezető helyettesi tevékenységét 2008–2010 között, majd 2014–2019 között végezte. Munkája során szinte második otthonaként tekintett a bölcsődére: ismerte az intézmény minden szegletét, minden munkaterületen számíthattak a tudására, legyen szó a főzőkonyháról, a bölcsődeorvos által kért teendőkről. A bölcsőde minden gyermekét ismerte, így személyre szóló segítséget is tudott adni a szülőknek a felmerülő nehézségekben. Mindeközben folyamatos helyettesítést vállalt a csoportokban, szinte bármilyen váratlan eseményhez, feladathoz alkalmazkodott, még ha saját szabadidejét is kellett feláldoznia miatta. Gyermekszeretete végigkísérte a hosszú évek pedagógiai munkájában – mondták a szakemberről.

Grószné Hoós Katalin és Szabó Péter Fotó: Molnár Gyula