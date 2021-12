– Ismerős érkezik – jegyezte meg Pintér Szilárd a helyiségbe lépő Orbán Attilát látva. A megyei közgyűlés alelnöke a zöldségekről és Dombóvárról is elismerően szólt. Szakmáztak egy kicsit a beszélgetés során, hiszen több fejlesztés került elő, így az óvodai és az iskolai beruházások, a folyamatban lévő Szabadság téri orvosi rendelő közbeszerzése, és a kerékpár­út áthelyezése is, amely egyben újabb parkolási lehetőségeket is teremt majd a főútnál.