Nagyon szerette a muzsikát, előadóként is, hallgatóként is. Érdekes, hogy az érettségi előtt azonban még így sem volt biztos, hogy zenész lesz belőle, hiszen matematikából, fizikából is kiváló volt, és a csillagászat szintén érdekelte. Végül a zenei pályát választotta a közönség és a tanítványok szerencséjére, és valószínűleg a csillagász társadalom kárára. Lánya 70. születésnapjára meglepetésbulit szervezett, erre messziről is érkeztek barátok. Ők, és mi is úgy emlékszünk Lányi Péterre, mint az igazi, kedves bohémek egyikére, egy valóban tehetséges és jó emberre.