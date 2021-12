Ennek a reformpedagógiának egyik bázisa – s erről szólt a hétfői konferencia legtöbb előadása is – a Dienes Zoltán által kidolgozott strukturális oktatás. Szekszárd neves szülötte, Dienes Valéria fia világszerte alkalmazott elvének alapja a játékos matematikatanítás. Mert az az elemző gondolkodás, amely a matematika tudatos műveléséhez kell, csak 12 éves kortól fejlődik ki a gyermekekben, viszont addig is meg kell tanulniuk a legfőbb alapműveleteket és ezeket jól is kell működtetni. Ebben segít a játék. Így az oktatás és a játék fogalma egymástól elválaszthatatlan kategória.

A tanácskozás hallgatósága (Fotó: Mártonfai Dénes)