– Az anyagot lezárt csomagolásban kell a gyűjtőbe helyezni, így a kiömlés veszélye elkerülhető. Az elegyet a telephelyünkre szállítás után átszűrjük, az üledéket bio-gázüzemekben hasznosítják újra, az olajat, zsiradékot pedig egy komáromi finomítóban dolgozzák fel – mondta az eseményen Cserháti László, a CseppetSem! program vezetője. Hozzátette, a Biortrans Kft. ingyenesen biztosítja a tárolóedényt és az elszállítást, társadalmi felelősségvállalási kezdeményezésükkel pedig a települések helyi közösségei kilogrammonként 25 forint visszatérítést is kapnak az összegyűlt mennyiség után, amely Szekszárd esetében akár több millió forint is lehet. Így a környezetvédelmi mellett lokális célok is megvalósíthatóak.