A háziorvos szerint a járvány most tomboló, negyedik hullámában azonban nem is olyan könnyű felismerni a betegséget, mert a típusos koronavírus tüneteket – íz- és szaglásvesztés, hőemelkedés, vizes orrváladékozás – produkáló páciensek mellett teljesen tünetmentes személyek, így az oltottak is lehetnek fertőzöttek. A betegség kimenetelét is nehéz megjósolni, hiszen az függ az egyes egyén korától, alapbetegségeitől, szervezetének immun-állapotától, valamint attól, hogy mindezt mennyire árnyalja a beadott oltás.