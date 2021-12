A tolnai valószínűleg az ország legnagyobb adventi koszorúi közé tartozik a mintegy négyméteres átmérőjével, és az embermagasságú, elektromos gyertyáival. Évek óta megszokott városképi látványosság a Hősök terén. Készítését, díszítését 2016 óta a Pitypang virágbolt kollektívája végzi. Fenyőt Tolna és Mözs központjában is állít és díszít a helyi városüzemeltető cég, a Thelena Kft. A díszek szépek, nagyok, de műanyagból készültek, így szerencsére nincs miért megfújni őket. Több éve szolgálják már a helyi közösséget. Fényfüzérek a fenyőkre, a Városháza épületére és néhány közeli díszfára is kerülnek. Az ünnepváró hangulat mindennek köszönhetően már most érzékelhető.