Válasza határozott nem volt. Szó sincs arról, hogy itt összeomlik a távhőpiac. Mi megkötöttük nyáron a gázszerődésünket az MVM-mel, az érvényben van. Rákérdeztünk, nem is fognak változtatni rajta. Nekünk nincs gázmotorunk, ami a hőenergia mellett most tisztes áron eladható áramot is termel, s azt ezért anyagilag indokolt lenne minél többet működtetni. Ott lehet esetleg gond, ahol emiatt jelentősen túllépik a gázfogyasztást. Mi viszont nem lépjük át keretünket, és fűtünk, mint tettük azt minden évben, egész télen át.