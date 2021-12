Sajtótájékoztatóján elmondta, mint azt már korábban is megírtuk, hogy a 62 évesnél idősebb szekszárdiaknak idén is szebbé, meghittebbé akarja tenni az ünnepét a város, ezért immár ötödik alkalommal ajándékcsomagot készített nekik. Erre a múlt hónapban, tizennyolcadikáig jelentkezni, regisztrálni lehetett, és a kilencezer korosabb szekszárdi városlakók közül valamennyivel többen, mint 4400-an ezt meg is tették. Karácsony jegyében néhány később érkezett regisztrálást is figyelembe vettek, s így 4500 ajándékcsomag készül.