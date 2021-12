– Hány gulágos élhet még?

– Kilenc volt fogollyal tartom a kapcsolatot; 90–100 év körüliek. Nem hiszem, hogy lehet még rajtuk kívül Gulagot járt ember az országban. Közeli ismeretségben álltam a körülbelül tíz éve elhunyt, nagydorogi Zsúnyi Illéssel is, akinek az ötlete és adománya nyomán készült abban a faluban az ország első Gulag-harangja. (Egyébként én is Tolna megyei kötődésű vagyok anyai ágon: bátaszéki.) A Gulag-harang hangja, felvételről, a budapesti, Honvéd téri koszorúzások végén is megszólal. A katonák nagyon komolyan veszik ezt a tisztelet­adást, ami felemelő érzés.