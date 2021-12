Taba István szintén harmadik oltására jött szerdán, mint mondta neki a kora miatt is fontos a védettség, de ha fiatalabb lenne, akkor is felvette volna a vakcinát. Megtudtuk, a járvány náluk okozott megbetegedéseket, de szerencsére mindenki meggyógyult belőle. Emiatt van, hogy az egész családjuk be lett oltva. A múlt héten nem jutott el az oltópontra, de a rádióban hallotta, hogy meghosszabbították az akcióhetet és mivel neki egyszerűbbnek tűnt regisztráció nélkül idejönni, ezért érkezett most.