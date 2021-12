Bonyhádon beltéri és kültéri sportolásra is van lehetőség. – Atlétikai szakosztály, három labdarúgó-egyesület, kosárlabdacsapat, asztalteniszklub és karate-egyesület is működik a településen. Futójegy váltásával bárki használhatja a futópályát, valamint úszni is lehet a városban – mondta el Máté Róbert sportszervező.