– Ön a legismertebb magyar geológusok közé tartozik. Ezt a tárgyat tanította a miskolci egyetemen, ebből doktorált, külföldön is végzett kutatásokat, s még most, 84 évesen is foglalkozik a szakmájával, úgy is, mint ásványgyűjtő. Tolna megyéhez milyen emlékek kötik?

– A Mecseket eléggé ismerem – mondja dr. Molnár Pál. – A pályám elején, a technikum és az egyetem között három hónapot Kővágószőlősön dolgoztam, a Mecseki Bauxitbánya Vállalatnál. Ez volt az uránbánya fedőneve az imperialisták megtévesztésére. Aztán sokfelé megfordultam, közel 15 évet tanítottam, majd az igazi bauxitkutatótól Balatonalmádiból mentem nyugdíjba, 1990-ben. A rendszerváltás után, amikor felpörögtek az építkezések, úgy gondoltam, hogy érdemes lenne újraindítani a vár­aljai és mórágyi kőbányászatot. A legtöbb ezzel kapcsolatos tennivalóm 2005 és 2012 között volt Tolna megyében. Sajnos különböző okok miatt nem valósulhattak meg ezek a projektek, pedig sok munkahelyet teremtettek volna.