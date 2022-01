Járványhelyzet 59 perce

A legtöbb iskolában megtartják a szalagavatót

Sok középiskolában a korlátozásoktól tartva már a tavalyi évben megtartották a szalagavató ünnepélyeket. A vendégek részvételét minden esetben korlátozták és korlátozzák most is azokban az intézményekben is, ahol még nem tartották meg a rendezvényt.

Farkas Eszter

Tolnán már felkerültek a ruhákra a kis kék szalagok. (Fotó: Mártonfai D.)

Szekszárd-Palánkon a Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum Szakképző Iskola és Kollégium éppen ma tartja a szalagavató bálját. – A vendégek számát nem korlátoztuk, de előzetesen felmértük és a meghívottak száma nem éri el az ötszáz főt – mondta Fülöp Mónika igazgató. – Természetesen a hatályos járványügyi szabályok betartása mellett csak védettségi igazolvánnyal léphetnek be a hozzátartozók.

A Szekszárdi Garay János Gimnáziumban is megrendezik a szalagtűző ceremóniát február 4-én. – Megtartjuk a szalagavatót a jövő héten a megfelelő óvintézkedések betartása mellett. A kísérők számát három főre korlátoztuk, akik védettségi igazolvánnyal jöhetnek el a rendezvényre. Maszkot mindenkinek viselnie kell, kivéve a műsor szereplőit – mondta el lapunknak a rendezvény szervezője Rajos Judit, nevelési igazgatóhelyettes.

A Szekszárdi I. Béla Gimnáziumban már megtartották a rendezvényt. – Szinte már el is felejtettük a szalagtűzőt, hiszen már tavaly decemberben megtartottuk a Babits Mihály Kulturális Központban – emlékezett vissza Hajós Éva, igazgatónő. – A színházteremben volt az ünnepi műsor és maga a ceremónia, majd egy filmvetítés következett a diákokról, amíg felvették a szebbnél szebb báli ruhákat. A műsor után a márványteremben közösen táncoltak a szülőkkel. A járványügyi intézkedéseket betartottuk, mind az iskola, mind a kulturális központ szabályait betartva. A vendégek számát nem korlátoztuk, de névre szóló helyjegyeket adtunk ki.

Tamásiban a Tolna Megyei SZC Vályi Péter Szakképző Iskola és Kollégium szintén megtartotta már tavaly a szalagavató ünnepséget. – Mivel féltünk a korlátozásoktól már októberben lezajlott az ünnepség korlátozott létszámmal. Jobb is, hogy így tettünk, mivel jelenleg több osztályt kellett karanténba küldenünk – mondta el Balassáné Herczeg Szilvia szakmai igazgatóhelyettes.

Bonyhádon, a Tolna Megyei SZC Perczel Mór Technikum és Kollégiumban is a tanév elején rendezték meg a sok éve elhalasztott rendezvényt. – Nagyon korán, már októberben megtartottuk a szalagtűzőt, aminek a Vörösmarty Mihály Művelődési Központ adott helyet. A belépők számát korlátoztuk, bál nélkül csak az ünnepi fogadást tartottuk meg – mondta el Péter Zsuzsanna igazgatóhelyettes. Tolnán már tavaly megtartották a szalagtűző ünnepséget. (Fotó: Mártonfai D.)

