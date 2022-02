– Az év önkéntes tűzoltó egyesülete cím elnyerésétől függetlenül is büszkék vagyunk rátok, köszönjük azt a rengeteg munkát, amit 2021-ben is felvállaltatok – hangsúlyozta a város vezetője. Hozzátette, az ÖTE érdemét növeli az is, hogy a Magyarországon működő több mint 600 önkéntes tűzoltó egyesület közül emelték ki a völgységiek példaértékű szerepvállalását. Arról biztosította az egyesület megjelent vezetőit, hogy akárcsak az eddigiekben, a jövőben is számíthatnak az önkormányzat segítségére és megbecsülésére.