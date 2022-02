– Hogyan kapcsolódik össze Önnél a zene és a rajz?

– Képzőművészeti gimnáziumba jártam Budapesten – mondja Szakács Róbert. – Azért oda, mert Szekszárdon megismertem Boros Zoltánt, aki hasonló korú, mint én, s együtt kezdtünk rajzolgatni, és ő is a fővárosba járt, a képzőművészeti gimnáziumba. Zárójelben jegyzem meg, a Boros-Szikszai grafikus páros szép ismertséget szerzett magának. Könyvborítókat, illusztrációkat terveznek, Amerikában élnek. A lényeg, gyerekként együtt tanultunk a fővárosban. Kollégiumban laktam, ahol szinte mindenki zenélt is. Együttesek alakultak, és egy olyan világlátásra tehettem szert, ami nagyban befolyásolta az életemet. Igazi sokszínű kulturális közegben élhettem. A gimi alatt én is alakítottam zenekart, Sirkamra néven először punkzenét játszottunk, majd a Beri Ary és a Játékos fiúkban rock and rollt.