– Nekünk magyaroknak fontos kötelességünk az emlékezés, hiszen 1100 éves államisággal rendelkező nemzetünk megszámlálhatatlanul sok kihíváson ment keresztül – fogalmazott a Siculicidium-emlékműnél mondott beszédében Szijjártó Péter. A miniszter úgy folytatta, „megvívtuk a küzdelmeinket, sokszor arattunk győzelmeket, olykor elszenvedtünk veszteségeket, de a szabadságunkat soha nem adtuk olcsón, és soha nem is adtuk fel végleg. Történelmünk állomásai sorában ott van Madéfalva is, amely emlékeztet minket, hogy mennyire kegyetlen tud lenni a mindent a saját akarata alá rendelő birodalmi logika pusztán azért, mert egy közösség másként gondolkodik a saját sorsáról, és mindezt merészeli nyíltan is megfogalmazni. Madéfalva jelképpé vált: a birodalmi elnyomás kegyetlenségével szembeni bátor kiállás jelképévé. Tisztelet Madéfalvának, a madéfalvaiaknak és a hősöknek.”