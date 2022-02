Hasonló öröm volt, hogy pályázati támogatásból fel tudták újíttatni a helyi művelődési házat és a falumúzeumot. Utóbbi bővítése is tervben van. Ezeken felül hagyományőrző, ízőrző kiadványokat jelentettek meg, utóbbiak száma a remények szerint tovább bővül egy füzettel, amelyben az ételek fotóit is szeretnék megjelentetni. Egy új füzetet terveznek kiadni, amely főként a györkönyi Pincehegyen bálok idején régen felcsendülő férfidalokat mutatja be.