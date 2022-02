Dr. Király István, a Tolna megyei Vadászkamara titkára kérdésünkre válaszolva elmondta, huszonöt év alatt, mióta a vadászati ügyeket jobban ismeri, ilyen mértékű etikai vétséggel még nem találkozott. Kisebb törvénysértések eddig is előfordultak, de azok messze nem ilyen súlyúak. A bátaszéki eset azért súlyos, mert a történteket a vadásztársaság minden tagja – azok is, akik ott sem voltak az említett vadászaton – elszenvedi. Véleménye szerint, akár a szabálysértők büntető törvénykönyvbe ütköző személyes felelőssége is felmerül, de ezt majd az eljárás során tisztázzák.