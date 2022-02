Tolna megyei mesterszakács volt a Rákóczi-túrós alkotója és névadója. Az államtitkár egy dombóvári cukrászműhelyben serénykedett. A finomság remélhetőleg hungarikum lesz.

Nem igazán köztudott, hogy a Rákóczi-túrós lepény gyakorta szerepel az állami fogadásokon feltálalt menüben. Ez azt jelenti, hogy a néhai Rákóczi János süteménye révén megyénk is képviselteti magát akár külföldi kormányfők, államfők, uralkodók tiszteletére adott vacsorákon. Az említett mesterszakács, a desszert megalkotója és névadója ugyanis Dombóvár közelében, Felsőleperden született 1897. szeptember 25-én, és Budapesten hunyt el 1966. július 3-án.

– Számomra is az egyik kedvenc a Rákóczi-túrós lepény – mondta el lapunknak Potápi Árpád János. A Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, országgyűlési képviselő ugyanakkor hozzátette, hogy mindenféle süteményt szívesen fogyaszt. A múlt héten egy videófelvételen mindenesetre ország-világ előtt azt bizonyította, hogy legalábbis a Rákóczi-túrós elkészítésében kellő jártassággal bír. Gábor Sándor dombóvári cukrászmester műhelyében öltötte magára a csíkos konyhai kötényt, és a hely szelleméhez méltó igyekezettel darabolta a zsemlét, reszelte a citromot és adagolta a baracklekvárt.

– Teljes mértékben, pontosan, szakszerűen elvégezte a rábízott feladatokat – értékelte a cukrászmester az alkalmi tanítvány munkáját. – A sütemény ízletes lett, ezt az is bizonyítja, hogy valamennyi elfogyott.

– Egyedül azért nem tudtam volna elkészíteni – tette hozzá a fentiekhez az államtitkár. – Nem is olyan egyszerű, mint amilyennek látszik. Mert kezdjük azzal, hogy itt van ez a megszáradt zsemle, amit apróra kell vágni...

Potápi Árpád János nem véletlenül vállalkozott arra, hogy szó szerint saját kezűleg is népszerűsíti a Rákóczi-túrós lepényt. – Nagyon szeretnénk, ha ez a sütemény hungarikum lenne – hangsúlyozta az államtitkár.

Nos, a honatya ezután elmerült a sütemény létrehozásának azon szakmai műhelytitkaiba, melyek részletezésével szétfeszítenénk írásunk kereteit. Annyit azonban hadd tegyünk hozzá, hogy elmondása szerint otthon is szokott sütni-főzni, gyakorlatilag bármit el tud készíteni. Ugyan nem kívánja magát a gasztronómia nagymesterének beállítani, de azért büszke arra, hogy minden étele finom, túrós-fokhagymás pogácsája pedig kiváltképp ízletes.

– Nem kizárólag azért, mert Rákóczi János megyénk fia volt, ez önmagában nem lenne elegendő. Viszont jellegzetesen magyar, a citrom kivételével hazai alapanyagokból elkészíthető alkotása ott van nemcsak Magyarország, hanem a Kárpát-medence, valamint Ausztria cukrászdáiban is. Ugyancsak jellegzetes hazai kínálatként kerül az asztalokra a legmagasabb szintű diplomáciai rendezvényeken. Ezért is törekszünk, hogy ez a tolnaikum egyúttal hungarikum is legyen – mondta az államtitkár.