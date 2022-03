Nem vonultunk nyugat felé, hanem bevettük Budát. A történész szerint akkor nem igazán tehettünk mást.

– Buda osztrák várőrsége ötezer főt tett ki, tehát nekünk is legalább ennyi katonát a vár körül kellett volna hagynunk. Jó esetben összeszedhettünk volna negyvenezer embert, miközben a Bécs előtt állomásozó Habsburg császári-királyi hadsereg létszáma 1849. május elsején hetvenezer fő volt – folytatta a történész. – Még ha le is számítjuk a betegeket, elvezényelteket, akkor is több, mint ötvenezres létszámnál vagyunk. S ne feledjük, Bécs városát 1848. októberében a helyi felkelés miatt átmenetileg elveszítette a császári hadsereg és mégsem bukott bele a birodalom. Ráadásul 1849. májusában már előkészítés alatt volt az orosz intervenció is, ami azután megpecsételte a magyar szabadságharc sorsát. Ha feltesszük, hogy a magyar honvédsereg Buda ostroma helyett megindul nyugat, így Bécs felé, akkor egészen biztosan a hátába kapta volna az orosz csapatokat. A történész végül megjegyezte, hogy Buda bevétele jelentős hozadékkal járt, sikerült kikapcsolni a forgalomból egy ötezres, ellenséges és elsőrangú helyőrséget, a zsákmányolt, több mint százötven lövegből és a zsákmányolt fegyverkészletből öt honvéd zászlóaljat lehetett felszerelni. Igaz, Buda bevétele után a magyar sikerek elapadtak.