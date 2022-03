Bonyhádon az Angyal-Hívó Egyesület szervezte meg Borzák Tibor Cigánylélek című könyvének bemutatóját. Potápi Árpád János köszöntőjében hangsúlyozta, reméli, hogy ez a remekmű is hozzájárul, hogy a többségi és a roma társadalom közelebb kerülhessen egymáshoz. Hozzátette, hogy a közelünkben zajló háború is – érdekes módon – elősegíti ezt, hiszen a béke mindenki érdeke és az összefogás most példaértékű hazánkban.