„Jelenleg Őcsényben, az Árpád soron zajlik egy csapadékvíz-elvezetési kivitelezési munka. A kivitelezők már több hete a munkaterületen dolgoznak, és mivel nap mint nap arra járok, látom, hogy a munkálatok folyamatosan haladnak. Az első pillanattól kezdve furcsa számomra, hogy naponta akár többször is képesek rendszeresen eltakarítani maguk után az úton hagyott földet.



Ami azonban mégis „megdöbbentő” a mai embertelen és rohanó világban, az a következő: a Református Egyházközségünk rendszeresen együttműködik az Őcsényben élő emberek szociális segítésében, támogatásában. Egy helyi alapítvány jóvoltából különböző ápolási segédeszközöket szereztünk be a betegek megsegítésére. Többfunkciós betegágyat szerettünk volna az egyik Árpád soron lévő család részére átadni, azonban nem volt olyan ember, aki segíteni tudott volna az egyébként nem könnyű betegágy bevitelében.



Körülbelül 50 méterre dolgozott a kivitelezők egy csoportja, gondoltam, megkérdezem őket, hátha egy-két ember tudna segíteni. Odaérve bemutatkoztam, szerencsémre az emberek gyűrűjében a brigádvezető is éppen jelen volt. Elmondtam, miért kerestem meg a fiúkat, és a legnagyobb meglepetésemre azonnal, szinte egyszerre mindenki jelentkezett, hogy „én is, én is” szívesen jövök, segítek. A brigádvezető megkérdezte, mikorra tervezem az akciót, mondtam, ezek után, ha van kivel bevinni az ágyat, akkor bepakoljuk a szállító járműbe, és hamarosan érkezem. Így is történt, amikor odaértem, máris jött négy markos legény, és sikerült a kijelölt szobába bevinni az ágyat a család és a beteg ember részére. Megköszöntem a csapatnak a segítséget, a család is hálásan megköszönte mindenkinek.



A mai rohanó világban, ahol mindenki leginkább csak magával foglalkozik vannak még olyan emberek, akikben van még emberség, segíteni akarás, és ennek a számomra kivételes példájával szembesültem a minap” – olvasható Árvay László levelében.